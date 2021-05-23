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"Программа работает не так": США отказались награждать боевиков "ИГИЛ", ликвидировавших главаря "Боко Харам"

"Программа работает не так": США отказались награждать боевиков "ИГИЛ", ликвидировавших главаря "Боко Харам"
03:39 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Один из главарей нигерийской террористической организации "Боко Харам" Абубакар Шекау в ходе столкновения с террористами ИГИЛ привел в действие пояс смертника и погиб. 

На эту новость отреагировали в подразделении Государственного департамента США, отвечающего за вознаграждение людям, помогающим в идентификации и розыске террористов. 

"Сегодняшние новостные сообщения показывают, что террорист из "Боко Харам" Абубакар Шекау взорвал себя в ходе столкновения с боевиками филиала ИГИЛ", - говорится в сообщении. 

Однако модераторы аккаунта, видимо, оказались людьми с чувством юмора, а потому уточнили, что боевики ИГИЛ за помощь в ликвидации террориста денег не получат. 

"Привет, ребята из ИГИЛ. Уточняем: нет - вы не имеете права на вознаграждение за информацию о его личности или местонахождении. Программа работает не так", - сообщили в Госдепе. 

Пользователей сети такой ответ повеселил: "Может быть, лучше попросить их получить свою справедливую награду", "Хорошая реакция", "Ради бога, дайте им несколько Toyota Tacoma", "Упущенная возможность пригласить (боевиков) ИГИЛ лично явиться за вознаграждением".

Как уточняется на сайте ведомства, за информацию о Шекау было назначено вознаграждение в $7 миллионов (192 млн грн). 

Как сообщалось ранее, в Японии наказали водителя поезда, который во время поездки сбегал в туалет.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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США, Курьез, Боко Харам, ИГИЛ.
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