"Программа работает не так": США отказались награждать боевиков "ИГИЛ", ликвидировавших главаря "Боко Харам"

Один из главарей нигерийской террористической организации "Боко Харам" Абубакар Шекау в ходе столкновения с террористами ИГИЛ привел в действие пояс смертника и погиб.

На эту новость отреагировали в подразделении Государственного департамента США, отвечающего за вознаграждение людям, помогающим в идентификации и розыске террористов.

"Сегодняшние новостные сообщения показывают, что террорист из "Боко Харам" Абубакар Шекау взорвал себя в ходе столкновения с боевиками филиала ИГИЛ", - говорится в сообщении.

Однако модераторы аккаунта, видимо, оказались людьми с чувством юмора, а потому уточнили, что боевики ИГИЛ за помощь в ликвидации террориста денег не получат.

"Привет, ребята из ИГИЛ. Уточняем: нет - вы не имеете права на вознаграждение за информацию о его личности или местонахождении. Программа работает не так", - сообщили в Госдепе.

News reports today indicate that Boko Haram terrorist Abubakar Shekau blew himself up in a confrontation with ISIS affiliates.

Hey, ISIS guys. To clarify: no – you are not eligible for the reward for information on his identity or location. That's not how the program works. pic.twitter.com/rFbHzb5Oou

— Rewards for Justice (@RFJ_USA) May 20, 2021