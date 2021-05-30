Новый "герб столицы" и троллинг Москвы: сеть заполнили мемы ко дню Киева (фото, видео)

В Киеве в воскресенье, 30 мая, отмечается день города. Столице Украины исполняются почетные 1539 лет.

О том, как планируют отпраздновать событие киевляне и жители столицы "Телеграф" писал ранее и ознакомиться с планом можно по ссылке.

Как и любое другое крупное мероприятие, это событие не обошли вниманием пользователи сети.

І ще раз з Днем Києва!

(с) Vladimir Popov pic.twitter.com/oQq2uRhxrD — МЕМАГРАМ (@memagram) May 30, 2021







До дня Києва презентували новий герб столиці pic.twitter.com/BNSiASoN0R — Жизнь под знаком факториала (@vkrainets) May 30, 2021

На день Києва скористалася нагодою на замовлення легально помалювати про те, чому я не люблю самокати на тротуарах, сміття і агресивних бонів на Подолі pic.twitter.com/SFxw4NMQTJ — Irina Kostyshina (@irinikostyshina) May 30, 2021

Праздничной атмосферой решил поделиться и нардеп Алексей Гончаренко, который похвастался собственной серией билбордов с троллингом Москвы.

З Днем Києва! До Дня міста розвісив серію білбордів з особливими привітаннями столиці та нагадав про історичні здобутки, які зробили з Києва — дійсно величне місто! Впевнений, що у Кремлі від цього палає, але ми ніколи не дамо про це забути. За нами правда! Зі святом! pic.twitter.com/sndNkozPee — Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) May 30, 2021

Присоединился к поздравлениям оператор мобильной связи "Киевстар", который напомнил, что "киевлянин - это не прописка в паспорте".

Киянин — це не прописка у паспорті. Киянин — це стан душі.

З Днем Києва вас! pic.twitter.com/j3Nht57WHX — Kyivstar (@TwiyKyivstar) May 30, 2021

Это напоминание особо актуально на фоне недавней острой дискуссии в сети, запущенной журналисткой Аленой Яхно, которая поинтересовалась, куда же исчезли все коренные киевляне.