Новый "герб столицы" и троллинг Москвы: сеть заполнили мемы ко дню Киева (фото, видео)

В Киеве в воскресенье, 30 мая, отмечается день города. Столице Украины исполняются почетные 1539 лет.
О том, как планируют отпраздновать событие киевляне и жители столицы "Телеграф" писал ранее и ознакомиться с планом можно по ссылке.
Как и любое другое крупное мероприятие, это событие не обошли вниманием пользователи сети.
Зі святом!#мемаграм pic.twitter.com/aYUotjH5Bv
— МЕМАГРАМ (@memagram) May 29, 2021
І ще раз з Днем Києва!
(с) Vladimir Popov pic.twitter.com/oQq2uRhxrD
— МЕМАГРАМ (@memagram) May 30, 2021
До дня Києва презентували новий герб столиці pic.twitter.com/BNSiASoN0R
— Жизнь под знаком факториала (@vkrainets) May 30, 2021
З днем Києва! pic.twitter.com/nY7xCKPinf
— Roman Davydenko (@RomanDmitrich) May 30, 2021
На день Києва скористалася нагодою на замовлення легально помалювати про те, чому я не люблю самокати на тротуарах, сміття і агресивних бонів на Подолі pic.twitter.com/SFxw4NMQTJ
— Irina Kostyshina (@irinikostyshina) May 30, 2021
Праздничной атмосферой решил поделиться и нардеп Алексей Гончаренко, который похвастался собственной серией билбордов с троллингом Москвы.
З Днем Києва!
До Дня міста розвісив серію білбордів з особливими привітаннями столиці та нагадав про історичні здобутки, які зробили з Києва — дійсно величне місто!
Впевнений, що у Кремлі від цього палає, але ми ніколи не дамо про це забути. За нами правда!
Зі святом! pic.twitter.com/sndNkozPee
— Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) May 30, 2021
Присоединился к поздравлениям оператор мобильной связи "Киевстар", который напомнил, что "киевлянин - это не прописка в паспорте".
Киянин — це не прописка у паспорті. Киянин — це стан душі.
З Днем Києва вас! pic.twitter.com/j3Nht57WHX
— Kyivstar (@TwiyKyivstar) May 30, 2021
Это напоминание особо актуально на фоне недавней острой дискуссии в сети, запущенной журналисткой Аленой Яхно, которая поинтересовалась, куда же исчезли все коренные киевляне.