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Продержались 123 дня. Сковавшая себя цепями пара из Харькова рассталась

Продержались 123 дня. Сковавшая себя цепями пара из Харькова рассталась
20:32 Сегодня Телеграф Instagram

Харьковчане Александр и Виктория, которые на День всех влюблённых, 14 февраля, в Киеве решили проверить свои чувства и приковали к своим рукам цепь, объявили о расставании.

Об этом сообщается  в среду, 16 июня в их совместном аккаунте в Instagram "sashaplusvika", который пара завела специально для освещения процесса жизни в таких условиях.

"Друзья. К нашему большому сожалению, мы заканчиваем наши взаимоотношения. Это все стало нашим прошлым, к которому мы всегда будем относиться с уважением", - говорится в одном из последних "сториз". 

Пара_скриншот

Они также подтвердили, что это не фейк:

Пара-разрыв_скриншот

В последнем же опубликованном по состоянию на вечер среды "стори" они возмутились "потоком дерьма", который на них обрушили пользователи соцсетей:

Пара-разрыв_скриншот_2

В общей сложности пара провела скованной цепью 123 дня.

Как сообщает "Суспільне", в полдень 17 июня цепь снимут в присутствии эксперта "Книги рекордов Украины", что им подтвердила представительница организации Лана Ветрова.

"Да, завтра будут снимать в Киеве. Завтра всю информацию будем предоставлять. Как одевали, так с экспертом и будут снимать. Так или иначе, у них есть рекорд по всем параметрам. Рекорд Украины. Они могут и на мировой претендовать, но об этом мы скажем позже ", - сказала Ветрова.

Цепь будут снимать возле скульптуры Единение на Днепровской набережной в Киеве.

Как сообщалось, где они и были скованы.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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