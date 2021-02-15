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Понедельник, 15.02.2021
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За парой, связанной на три месяца цепью, теперь можно следить онлайн: профиль в Инстаграме

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15:14 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Пара влюбленных харьковчан Александр и Виктория, которая решила проверить свои чувства и приковала к своим рукам цепь, с которой попытается прожить несколько месяцев завела свой инстаграм.

Об этом они сообщили в своем Инстаграме.

"Цепная реакция", - так назвала себя в соцсети пара.

"Никто, кроме нас, не одно целое! Страница с двумя админами. Дальше круче !!!", - написали Александр и Виктория в описании к своему аккаунту в Инстаграм.

На данный момент на странице уже есть несколько фото и видео.

 
 
 
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Цепная реакция(@wecontacted)がシェアした投稿

Так сейчас выглядит страница пары из Харькова, которая приковала к своим рукам цепь:

скрин

Стоит напомнить, что ранее "Телеграф" собрал топ фраз, которые никогда не стоит говорить своему парню.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Харьков.
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