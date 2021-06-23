Дни Египта и двери ада: как украинцы реагируют на жару

Наверняка нет такой погоды, которая способна угодить: зимой холодно, осенью - дождливо, весной - долго не теплеет, а летом - наоборот сильно жарко. На текущей неделе в Украине преобладает жаркая погода, и чтобы ее пережить украинцы... шутят. Такой уж менталитет.

На страницах пабликов в Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме "гуляют" различные приколы на тему жары и тому, как от нее спасаться. Они забавные и должны заставить вас улыбаться.

"Телеграф" составил подборку самых забавных фотографий, приколов и фотожаб о лютой жаре.

Ранее, "Телеграф" писал, что пить и есть, какую одежду лучше носить в столь жаркую погоду.