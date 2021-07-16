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Блогер поскупилась на гонорар фотографу, и та показала ее без ретуши: фото "до" и "после" Вас удивят

Блогер поскупилась на гонорар фотографу, и та показала ее без ретуши: фото "до" и "после" Вас удивят
05:32 Сегодня Телеграф

Девушка из России, позиционирующая себя как модель в соцсети Инстаграм под ником @barbie90_60_90 из-за своей жадности вляпалась в неприятную ситуацию с фото. Как оказалось, блогер с более чем 23 тысячами подписчиков, является любительницей чрезмерного фотошопа. Это доказали кадры, на которых четко видны все ее несовершенства фигуры.

Telegram-каналу Yobajur удалось раскрыть секрет блогера, показав настоящие результаты той фотосессии. Оказалось, что девушка не удосужилась оплатить работу ретушера, которая та, в свою очередь, пригрозила выложить настоящие снимки в сеть. Угрозы блогера не подействовали и фото слили.

Блогер фотошоп

Бешеный фотошоп, или Люди, незнающие чувство меры

Блогер фотошоп

А вот те самые угрозы ретушеру (в записи много нецензурной лексики - видео 18+):

"Дарю эстетическое наслаждение. Вдохновляю и мотивирую", - так пишет в био блогер. Сейчас ее аккаунт в Инстаграме закрыт.

barbie90_60_90

Ранее ведущую реалити "Дом 2" Ксению Бородину уличили в чрезмерном использовании фотошопа.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 291

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Женщины, Фотошоп, Блогеры.
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