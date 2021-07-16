С Днем бухгалтера! Смешные приколы к празднику для отличного настроения

16 июля отмечается профессиональный праздник бухгалтеров и аудиторов - День бухгалтера. Стоит отметить, что бухгалтера еще раз в году отмечают свой день - на международном уровне 10 ноября.

Праздник отмечается на государственном уровне, и был учрежден в 2004 году указом президента Украины Леонидом Кучмой. А в 2018 году указом президента Петра Порошенко праздник стал именоваться Днем бухгалтера и аудитора.

День бухгалтера - это профессиональный праздник не только бухгалтеров и аудиторов, но преподавателей экономических вузов, студентов и специалистов в сфере бухгалтерского учета.

"Телеграф" поздравляет всех бухгалтеров, и публикует самые уморительные приколы и мемы к празднику 16 июля:

Ранее, "Телеграф" писал, что 16 июля отмечается народный праздник - Маков день. Что нельзя делать в этот день, читайте в нашем материале.