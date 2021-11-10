Рус

З Днем бухгалтера! Смішні приколи та привітання до свята

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1863
З Днем бухгалтера! Новина оновлена 10 листопада 2021, 10:51
З Днем бухгалтера!

Бажаємо всім бухгалтерам України успіхів у роботі, і щоб завжди дебет зводився з кредитом

10 листопада відзначається професійне свято бухгалтерів та аудиторів – День бухгалтера. Варто зазначити, що бухгалтера "багаті" на свята — окрім міжнародного свята, в Україні свій день вони відзначають 16 липня.

Свято відзначається на державному рівні, і було засновано у 1999 році указом президента України Леонідом Кучмою і відзначалося 10 листопада, але у 2004 українська влада перенесла дату на літо. Але це нікому не заважає святкувати своє професійне свято двічі.

Зазначимо, що з 2018 року, за указом президента Петра Порошенка, свято стало іменуватися Днем бухгалтера та аудитора.

День бухгалтера — це професійне свято не лише бухгалтерів та аудиторів, а й викладачів економічних вишів, студентів та спеціалістів у сфері бухгалтерського обліку.

"Телеграф" вітає всіх бухгалтерів, і публікує найсмішніші приколи, меми та привітання до свята:

Раніше "Телеграф" писав, як можна привітати колегу чи просто знайомого бухгалтера з його професійним святом.

Теги:
#Сміх #Гумор #Позитив #Курйози #Приколи #День бухгалтера
Коронавірус в Україні продовжує поширюватися
Україна
Вдвічі обганяємо Індію та Румунію: Україна третя у світі за смертністю від коронавірусу
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Коронавірус в Україні продовжує поширюватися
Вдвічі обганяємо Індію та Румунію: Україна третя у світі за смертністю від коронавірусу
Дата публікації
Категорія
Такий вигляд має тепер вихід зі станції метро Палац спорту
Паркування біля метро: хто перетворив міську землю біля станції "Палац спорту" на приватну стоянку
Дата публікації
Категорія
Ніч на кордоні Польщі та Білорусі.
Мігранти проривають загородження на польсько-білоруському кордоні: одну групу побили (фото 18+)
Дата публікації
Категорія
Маски обов’язково носити у громадських місцях.
Госпіталізації зросли вдвічі: хроніки пандемії коронавірусу на 10 листопада
Дата публікації
Категорія
Микола Харківський, який влаштував смертельну ДТП
Адвокат потерпілих про ув’язненого Колю Харківського: Жодної провини та каяття