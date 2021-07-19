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В США голые порноактеры попытались ограбить оператора и устроили погоню со стрельбой (видео)

В США голые порноактеры попытались ограбить оператора и устроили погоню со стрельбой (видео)
01:24 Сегодня Телеграф

В США в городе Меридиан (штат Айдахо) произошел случай ограбления, который местный детектив назвал наиболее "уникальным" в своей карьере. 

Сюжет был показан в эфире WTOK-News 11

Отмечается, что трое людей - двое порноактеров и оператор - снимали фильм для взрослых в здании заброшенной школы при церкви на Азалия-Драйв. После завершения съемок участники действа, будучи еще голыми, попытались отнять у оператора 200 долларов. 

Тот смог вырваться и бросился наутек, после чего один из актеров фильмов для взрослых взялся за оружие и несколько раз выстрелил вдогонку убегающему мужчине. 

Оператор остался цел, но несколько пуль попали по его автомобилю. 

"За семь лет моей работы это один из самых уникальных инцидентов, с которыми я когда-либо сталкивался", - сказал детектив Рочестер Андерсон, который расследует это дело.

Он добавил, что имена грабителей установлены, однако они пока не взяты под стражу. Правоохранители устанавливают все детали происшествия. 

Как сообщалось ранее, в Таиланде мужчина засунул половой орган в дужку навесного замка и не смог его снять. С посторонним объектом ему пришлось ходить две недели, пока врачи ему не помогли. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 142

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США, Стрельба, Айдахо.
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