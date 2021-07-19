В США голые порноактеры попытались ограбить оператора и устроили погоню со стрельбой (видео)

В США в городе Меридиан (штат Айдахо) произошел случай ограбления, который местный детектив назвал наиболее "уникальным" в своей карьере.

Сюжет был показан в эфире WTOK-News 11.

Отмечается, что трое людей - двое порноактеров и оператор - снимали фильм для взрослых в здании заброшенной школы при церкви на Азалия-Драйв. После завершения съемок участники действа, будучи еще голыми, попытались отнять у оператора 200 долларов.

Тот смог вырваться и бросился наутек, после чего один из актеров фильмов для взрослых взялся за оружие и несколько раз выстрелил вдогонку убегающему мужчине.

Оператор остался цел, но несколько пуль попали по его автомобилю.

"За семь лет моей работы это один из самых уникальных инцидентов, с которыми я когда-либо сталкивался", - сказал детектив Рочестер Андерсон, который расследует это дело.

Он добавил, что имена грабителей установлены, однако они пока не взяты под стражу. Правоохранители устанавливают все детали происшествия.

Как сообщалось ранее, в Таиланде мужчина засунул половой орган в дужку навесного замка и не смог его снять. С посторонним объектом ему пришлось ходить две недели, пока врачи ему не помогли.