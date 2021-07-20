Получилось очень смешно: домашние питомцы с кроксами смахивают на папу Римского (фото)

Однажды кто-то додумался нацепить кроксы на голову своему любимому питомцу и получилось очень помпезно. Эту идею подхватили в сети, и некоторые животные стали ненавидеть своих хозяев еще больше.

"Телеграф" решил поднять настроение своим читателям, которые просто хотят расслабиться и на мгновение забыть обо всем том, что происходит сейчас в мире.

Ниже вы можете взглянуть на ряд фотоснимков со смешными питомцами с кроксами на головах, напоминающими папскую тиару.

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