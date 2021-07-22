Мужчина с бутылкой вина и ножом помочился с крыши ротонды в центре Москвы (видео)

В Москве утром, 22 июля, неизвестный мужчина забрался на верхушку ротонды в центре Белокаменной, на улице Тверской 17.

Об этом сообщает Telegram-канал "Mash".

Также для приятного времяпровождения джентльмен взял с собой бутылку вина и нож.

Кроме того, чтобы не спускаться и не идти в туалет, он справил нужду прямо на верхушке здания.

Свидетели хулиганства сообщили об увиденном правоохранительным органам, но до приезда полиции мужчина успел слезть и скрыться в толпе.

В сети появилось видео, как все происходило.

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