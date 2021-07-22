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Четверг, 22.07.2021
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Мужчина с бутылкой вина и ножом помочился с крыши ротонды в центре Москвы (видео)

Мужчина с бутылкой вина и ножом помочился с крыши ротонды в центре Москвы (видео)
Обновлено 14:51 Сегодня Телеграф скриншот

В Москве утром, 22 июля, неизвестный мужчина забрался на верхушку ротонды в центре Белокаменной, на улице Тверской 17.

Об этом сообщает Telegram-канал "Mash".

Также для приятного времяпровождения джентльмен взял с собой бутылку вина и нож.

Кроме того, чтобы не спускаться и не идти в туалет, он справил нужду прямо на верхушке здания.

Свидетели хулиганства сообщили об увиденном правоохранительным органам, но до приезда полиции мужчина успел слезть и скрыться в толпе.

В сети появилось видео, как все происходило.

Напоминаем о том, как мужчина переоделся женщиной, чтобы обойти Covid-ограничения в аэропорту.

Также ранее "Телеграф" сообщал о курьезных фразах, которые можно услышать и на созвоне в Zoom, и во время секса.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Москва, РФ, Курьезы, Смешные случаи.
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