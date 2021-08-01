С Днем железнодорожников и работников техподдержки! Приколы в картинках, мемы к праздникам

В воскресенье, 1 августа, отмечаются два профессиональных праздника - День железнодорожника и День работников технической поддержки.

День железнодорожника в Украине отмечают дважды: в первое воскресенье августа и 4 ноября. Летнюю дату выбрали, ориентируясь на советскую традицию, а вот осенняя дата появилась в те времена, когда была Австро-Венгерская империя. Именно 4 ноября 1861 года во Львов прибыл первый поезд под названием "Ярослав", соединяющий четыре города: Вену, Краков, Перемышль и Львов.

Работники службы технической поддержки отмечают свой неофициальный, но такой важный для всех праздник. Причем празднуют его и сотрудники колл-центров и сервисных служб, имеющие непосредственное отношение к техподдержке, направляя звонки и сообщения.

По этому поводу "Телеграф" собрал для представителей обеих профессий самые веселые картинки и мемы, которые поднимут всем настроение в этот день!

Уморительные приколы в картинках о тренерах по ссылке.