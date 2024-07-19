Сразу с плитки нужно подождать? Еду какой температуры можно ставить в холодильник

Какая температура пищи должна быть

Мы рассказывали, как узнать, выключали ли свет за время вашего отсутствия. Теперь делимся советами, которые помогут решить дилемму — ставить ли горячую пищу сразу в холодильник или дать ей остыть перед этим.

Дело в том, что чем дольше еда простоит при комнатной температуре, тем выше риск развития вредных бактерий. Однако когда вы ставите горячую пищу в холодильник, вы сразу расширяете "опасную зону бактерий" на весь холодильник. Вместе с allrecipes рассказываем, как же разрешить эту ситуацию.

Как правильно поступить?

Опасной зоной является температура от 5 до 57°C. Именно эти показатели считаются опасной зоной для пищевых продуктов, поскольку в этом диапазоне происходит самое быстрое размножение вредных бактерий.

Когда можно ставить горячую еду в холодильник

Если вы не можете дать пище остыть в течение нескольких часов, поместите ее в холодильник сразу. Холодильник постепенно охладит еду. Лучше поставить горячую пищу в холодильник как можно быстрее, чем оставить при комнатной температуре на неопределенное время.

Как ускорить охлаждение

Разделите большие порции на меньшие контейнеры для лучшей циркуляции воздуха и более быстрого охлаждения.

Поместите контейнеры с едой в миску с ледяной водой для ускорения охлаждения.

Эти советы помогут эффективно организовывать собственное питание. Также мы делились секретами менеджмента окон, которые помогут от жары.