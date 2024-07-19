Одразу з плитки, чи треба почекати? Їжу якої температури можна ставити у холодильник

Яка температура їжі повинна бути

Ми розповідали, як дізнатись, чи вимикали світло за час вашої відсутності. Тепер ділимось порадами, які допоможуть вирішити дилему — чи ставити гарячу їжу одразу в холодильник, чи дати їй охолонути перед цим.

Річ у тім, що, чим довше їжа простоїть при кімнатній температурі, тим вищий ризик розвитку шкідливих бактерій. Однак, коли ви ставите гарячу їжу в холодильник, ви одразу розширюєте "небезпечну зону бактерій" на весь холодильник. Разом із allrecipes розповідаємо, як же вирішити цю ситуацію.

Як правильно вчинити?

Небезпечною зоною є температура від 5°C до 57°C. Саме ці показники вважаються небезпечною зоною для харчових продуктів, оскільки в цьому діапазоні відбувається найшвидше розмноження шкідливих бактерій.

Коли можна ставити гарячу їжу в холодильник

Якщо ви не можете дати їжі охолонути протягом декількох годин, ставте її в холодильник одразу. Холодильник поступово охолодить їжу. Краще поставити гарячу їжу в холодильник якнайшвидше, ніж залишити її при кімнатній температурі на невизначений час.

Як прискорити охолодження

Розділіть великі порції на менші контейнери для кращого циркуляції повітря та швидшого охолодження.

Помістіть контейнери з їжею в миску з крижаною водою для прискорення охолодження.

Ці поради допоможуть вам ефективно організовувати власне харчування. Також ми ділились секретами менеджменту вікон, які допоможуть від спеки.