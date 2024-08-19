Сильная жара опасна для кошек: как охладить питомца

Узнайте, как помочь кошке охладиться

Жара приносит испытания не только людям, но и животным. Считается, что кошки лучше собак переносят высокие температуры. Но когда на термометре показывает более 30 градусов по Цельсию, важно помочь питомцу охладиться.

Как охладить кошку в жару

Защитить котов от высоких температур можно воспользовавшись следующими советами:

Убедитесь, что в вашей квартире или доме есть несколько тенистых и прохладных мест для уединения. Темные шторы или жалюзи помогут уменьшить попадание прямых солнечных лучей. Прохладный подвал или ванная комната с кафельным полом также могут стать приятным убежищем для кошки.

Достаточное потребление жидкости особенно важно для кошки в жаркую погоду. Следите за тем, чтобы в нескольких мисках по дому всегда была свежая прохладная вода. Питьевой фонтанчик может быть особенно привлекательным для кошек, поскольку проточная вода побуждает их пить.

Существуют специальные охлаждающие коврики для домашних животных, которые используют гель или воду для снижения их температуры и, таким образом, обеспечивают удобную поверхность для лежания. В качестве альтернативы можно использовать охлажденное в холодильнике влажное полотенце.

Старайтесь не играть с кошкой в самые жаркие часы. Активные развлечения следует отложить на ранние утренние или поздние вечерние часы, когда прохладнее.

Длинный и густой мех может стать проблемой в жаркую погоду. Регулярно расчесывайте кошку, чтобы удалить выпавшую шерсть.

Если это возможно, организуйте для кошки неглубокую лужу с водой, чтобы она могла плескаться. Она может зайти туда сама или начать играть с прохладной водой.

Слегка намочите шерсть, чтобы охладить кошку в жаркую погоду. Если кошка позволяет, вы также можете положить ей на спину прохладное влажное полотенце.

Регулярно наблюдайте за кошкой, когда ей жарко, чтобы заметить симптомы перегрева на ранней стадии. К ним относятся беспокойство, чрезмерная одышка, вялость, повышенное слюноотделение и рвота. Если вы заметили какой-либо из этих признаков, вам следует немедленно обратиться к ветеринару.

Ранее "Телеграф" делился лайфхаком, который поможет уснуть в жару. Этот метод доступен для всех.