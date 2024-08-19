Сильная жара опасна для кошек: как охладить питомца
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Узнайте, как помочь кошке охладиться
Жара приносит испытания не только людям, но и животным. Считается, что кошки лучше собак переносят высокие температуры. Но когда на термометре показывает более 30 градусов по Цельсию, важно помочь питомцу охладиться.
Как охладить кошку в жару
Защитить котов от высоких температур можно воспользовавшись следующими советами:
- Убедитесь, что в вашей квартире или доме есть несколько тенистых и прохладных мест для уединения. Темные шторы или жалюзи помогут уменьшить попадание прямых солнечных лучей. Прохладный подвал или ванная комната с кафельным полом также могут стать приятным убежищем для кошки.
- Достаточное потребление жидкости особенно важно для кошки в жаркую погоду. Следите за тем, чтобы в нескольких мисках по дому всегда была свежая прохладная вода. Питьевой фонтанчик может быть особенно привлекательным для кошек, поскольку проточная вода побуждает их пить.
- Существуют специальные охлаждающие коврики для домашних животных, которые используют гель или воду для снижения их температуры и, таким образом, обеспечивают удобную поверхность для лежания. В качестве альтернативы можно использовать охлажденное в холодильнике влажное полотенце.
- Старайтесь не играть с кошкой в самые жаркие часы. Активные развлечения следует отложить на ранние утренние или поздние вечерние часы, когда прохладнее.
- Длинный и густой мех может стать проблемой в жаркую погоду. Регулярно расчесывайте кошку, чтобы удалить выпавшую шерсть.
- Если это возможно, организуйте для кошки неглубокую лужу с водой, чтобы она могла плескаться. Она может зайти туда сама или начать играть с прохладной водой.
- Слегка намочите шерсть, чтобы охладить кошку в жаркую погоду. Если кошка позволяет, вы также можете положить ей на спину прохладное влажное полотенце.
Регулярно наблюдайте за кошкой, когда ей жарко, чтобы заметить симптомы перегрева на ранней стадии. К ним относятся беспокойство, чрезмерная одышка, вялость, повышенное слюноотделение и рвота. Если вы заметили какой-либо из этих признаков, вам следует немедленно обратиться к ветеринару.
Ранее "Телеграф" делился лайфхаком, который поможет уснуть в жару. Этот метод доступен для всех.