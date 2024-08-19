Сильна спека небезпечна для кішок: як охолодити вихованця

Дізнайтеся, як допомогти кішці охолонути

Спека приносить випробування не лише людям, а й тваринам. Вважається, що кішки краще за собак переносять високі температури. Але коли на термометрі показує понад 30 градусів за Цельсієм, важливо допомогти вихованцю охолонути.

Як охолодити кішку в спеку

Захистити котів від високих температур можна скориставшись такими порадами:

Переконайтеся, що у вашій квартирі чи будинку є кілька тінистих та прохолодних місць для усамітнення. Темні штори або жалюзі допоможуть зменшити потрапляння прямих сонячних променів. Прохолодний підвал або ванна кімната з кахлем також можуть стати приємним притулком для кішки.

Достатнє споживання рідини особливо важливе для кішки в спеку. Слідкуйте за тим, щоб у кількох мисках по будинку завжди була свіжа прохолодна вода. Питний фонтанчик може бути особливо привабливим для кішок, оскільки проточна вода спонукає їх пити.

Існують спеціальні килимки для домашніх тварин, які використовують гель або воду для зниження їх температури і, таким чином, забезпечують зручну поверхню для лежання. За альтернативу можна використовувати охолоджений в холодильнику вологий рушник.

Намагайтеся не грати з кішкою в найспекотніші години. Активні розваги слід відкласти на ранній ранковий або пізній вечірній годинник, коли прохолодніше.

Довге і густе хутро може стати проблемою в спеку. Регулярно розчісуйте кішку, щоб видалити шерсть, що випала.

Якщо це можливо, організуйте для кішки неглибоку калюжу з водою, щоб вона могла хлюпатися. Вона може зайти туди сама або почати грати із прохолодною водою.

Злегка намочіть шерсть, щоб охолодити кішку за спекотної погоди. Якщо кішка дозволяє, ви також можете покласти їй на спину прохолодний вологий рушник.

Регулярно спостерігайте за кішкою, коли їй спекотно, щоб помітити симптоми перегріву на ранній стадії. До них відносяться занепокоєння, надмірна задишка, млявість, підвищене слиновиділення та блювання. Якщо ви помітили якусь із цих ознак, вам слід негайно звернутися до ветеринара.

Раніше "Телеграф" ділився лайфхаком, який допоможе заснути у спеку. Цей метод доступний всім.