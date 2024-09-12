Выручат во время блэкаутов: простые способы зарядить телефон, если отключили свет

Есть простые способы зарядить телефон, которые пригодятся в критический момент

Украинцы живут в условиях частых отключений света, а значит нужно помнить простые правила, как зарядить телефон, чтобы оставаться на связи. "Телеграф" уже рассказывал, как сохранить заряд батареи смартфона в холодное время, а сегодня делится советами по зарядке гаджета в условиях блэкаутов.

Есть несколько простых способов, которые могут выручить в самый нужный момент, пишет rbc.ua. Какой-то из них вам точно пригодится.

От ноутбука

Простой способ зарядить телефон — подключить его к ноутбуку, если он заряжен. Лучше всего пользоваться "родными" кабелями, это безопаснее для гаджетов. Если ноутбук был полностью заряжен, то он также может полностью зарядить смартфон.

От повербанка

Сейчас практически у всех есть повербанки. Поэтому, когда свет есть, нужно контролировать, чтобы заряжать эти портативные зарядки. Тогда при отключении света вы сможете спокойно зарядить от повербанка свой смартфон.

В машине

Если у вас есть автомобиль, то зарядить телефон можно в нем. Купите для машины специальный USB-порт, куда можно подключить телефон, если такого нет в комплектации авто, и без проблем заряжайте гаджет в машине.

От солнечной энергии

Сейчас на рынке гаджетов представлены портативные зарядки с солнечными панелями, которые превращают солнечную энергию в электричество. Имея дома такое устройство у вас не будет проблем с зарядкой телефона.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему смартфон быстро теряет заряд. Есть пять возможных причи этого явления.