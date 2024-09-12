Виручать під час блекаутів: прості способи зарядити телефон, якщо відключили світло

Є прості способи зарядити телефон, які стануть у нагоді в критичний момент

Українці живуть в умовах частих відключень світла, а отже, потрібно пам’ятати прості правила, як зарядити телефон, щоб залишатися на зв’язку. "Телеграф" вже розповідав, як зберегти заряд батареї смартфона в холодну пору, а сьогодні ділиться порадами щодо зарядки гаджета в умовах блекаутів.

Є кілька простих способів, які можуть допомогти в найпотрібніший момент, пише rbc.ua. Якийсь із них вам точно знадобиться.

Від ноутбука

Простий спосіб зарядити телефон – підключити його до ноутбука, якщо він заряджений. Найкраще користуватися "рідними" кабелями, це безпечніше для гаджетів. Якщо ноутбук був повністю заряджений, він також може повністю зарядити смартфон.

Від павербанку

Зараз практично у всіх є павербанки. Тому коли світло є, потрібно контролювати, щоб заряджати ці портативні акумулятори. Тоді при відключенні світла ви зможете спокійно зарядити від павербанка свій смартфон.

У машині

Якщо у вас є автомобіль, зарядити телефон можна в ньому. Купіть для машини спеціальний USB-порт, куди можна підключити телефон, якщо такого немає у комплектації авто, і без проблем заряджайте гаджет у машині.

Від сонячної енергії

Зараз на ринку гаджетів представлені портативні зарядки із сонячними панелями, які перетворюють сонячну енергію на електрику. Маючи вдома такий пристрій у вас не буде проблем із заряджанням телефону.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому смартфон швидко втрачає заряд. Є п’ять можливих причин цього явища.