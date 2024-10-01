Неожиданные ингредиенты, которые поднимут вкус кофе до небес: что можно добавить в напиток

Секреты ароматного и вкусного напитка

Кофе, любимый напиток по всему миру, предлагает безграничные возможности для персонализации. Кроме классического сахара и сливок, любители кофе постоянно экспериментируют с разными уникальными ингредиентами. К примеру, для осеннего лате в напиток добавляют тыквенное пюре. Если этот вариант для вас – мы рассказывали, как его заморозить.

Давайте разберем некоторые интригующие дополнения к вашей утренней чашке кофе. О них поведали на dreamofjapan.com.

Лимон

Тенденция добавлять лимон к кофе приобрела популярность в социальных сетях, и многие утверждают, что это может помочь похудеть. Хотя лимонная вода действительно может помочь обуздать тягу, нет научных доказательств того, что добавление ее в кофе дает какие-то особые преимущества для похудения. Однако острый аромат лимона может уравновесить горечь кофе, создав освежающий и неповторимый вкус.

Сливочное масло

Добавление масла в кофе обеспечивает кремовую текстуру и длительный заряд энергии. Совмещение кофе и сливочного масла создает напиток с нежным вкусом, который может поддерживать вас энергией в течение многих часов.

Freepic.com / Секреты вкусного кофе

Соль

Хотя это может показаться нелогичным, добавление щепотки соли к кофе может улучшить его вкус. Соль может снизить горечь и усилить сладость кофе. Эта техника особенно распространена в таких странах, как Вьетнам и Скандинавия.

Яйцо

Яичный кофе – это популярный напиток во Вьетнаме, имеющий поклонников во всем мире. Яичный желток сбивается с кофе и сахаром для получения насыщенного кремового и пенистого напитка. Яйцо придает бархатистость и тонкую сладость.

А если не хотите добавлять соль в кофе – лучше положите ее в квашеную капусту. Мы рассказывали, какая идеальная пропорция для этой закуски.