Несподівані інгредієнти, які "підіймуть" смак кави до небес: що можна додати у напій

Cекрети ароматного і смачногонапою

Кава, улюблений напій у всьому світі, пропонує безмежні можливості для персоналізації. Окрім класичного цукру та вершків, любителі кави постійно експериментують з різними унікальними інгредієнтами. Наприклад, для осіннього лате в напій додають гарбузове пюре. Якщо цей варіант для вас — ми розповідали, як його заморозити.

Давайте розберемо деякі інтригуючі доповнення до вашої ранкової чашки кави. Про них розповіли на dreamofjapan.com.

Лимон

Тенденція додавати лимон до кави набула популярності в соціальних мережах, і багато хто стверджує, що це може допомогти схуднути. Хоча лимонна вода справді може допомогти приборкати тягу, немає наукових доказів того, що додавання її до кави дає якісь особливі переваги для схуднення. Однак гострий аромат лимона може врівноважити гіркоту кави, створивши освіжаючий і неповторний смак.

Вершкове масло

Додавання масла до кави забезпечує кремову текстуру та тривалий заряд енергії. Поєднання кави та вершкового масла створює напій з ніжним смаком, який може підтримувати вас енергією протягом багатьох годин.

Freepic.com / Секрети смачної кави

Сіль

Хоча це може здатися нелогічним, додавання щіпки солі до кави може покращити її смак. Сіль може зменшити гіркоту і підсилити солодкість кави. Ця техніка особливо поширена в таких країнах, як В'єтнам і Скандинавія.

Яйце

Яєчна кава — це популярний напій у В’єтнамі, що має прихильників у всьому світі. Яєчний жовток збивається з кавою та цукром, щоб отримати насичений кремовий і пінистий напій. Яйце додає бархатистість і тонку солодкість.

А якщо не хочете додавати сіль у каву — краще покладіть її у квашену капусту. Ми розповідали, яка ідеальна пропорція для цієї закуски.