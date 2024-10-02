Мыть или нет: шеф-повар поставила точку в давнем "грибном" споре

Повара считают преступлением мытье грибов

В нашей кулинарной традиции грибы не только моют – часто их замачивают. Однако профессиональные шефы подобный подход считают преступлением. Мы рассказывали, как очистить их без мытья, но с влагой. Теперь поделимся советами шеф-кухарки по обращению с грибами.

Когда вы моете грибы – они впитывают в себя влагу и теряют вкус. Об этом на своем сайте рассказала британская шефиня Люси Джонсон, специализирующаяся на приготовлении растительных блюд.

Как очищать грибы перед приготовлением

Когда я работала на профессиональных кухнях, мытье грибов в воде считалось преступлением, — говорит эксперт.

Дело в том, что это не только вредно для вкуса, но и не нужно. Большинство грибов, которые вы покупаете в супермаркетах, даже не так грязны, потому что их выращивают в контролируемых условиях на бревнах или соломе.

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Единственным исключением Люси называет лесные грибы при условии, что вы действительно видите на них грязь. Она также поделилась пошаговой инструкцией по обращению с грибами.

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Как очистить грибы: пошаговая инструкция

Вам понадобится острый нож, щеточка, бумажные полотенца или чистая льняная тряпка. Прежде всего, встряхните видимые остатки грязи. Отрежьте самый низ гриба, если он находится в земле. Также это касается "больших ножек" — части, где грибы скрепляются между собой, так, например, как грибы энокки. Аккуратно очистите грибы от грязи. Проще всего это сделать щеткой, но можно использовать и сухой кусок кухонного полотенца или льняной ткани. Пройдите по складкам на грибе, которые могут скрывать грязь. Возьмите кусок кухонного или чистого льняного полотенца и смочите его водой. Выкрутите от воды и осторожно протрите грибы.

Вот и все – ваши грибы готовы к использованию. Также мы рассказывали, какова идеальная пропорция соли для квашеной капусты.