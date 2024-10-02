Мити чи ні: шефиня поставила крапку у давній "грибній" суперечці

Кухарі вважають злочином миття грибів

В нашій кулінарній традиції гриби не лише миють — часто їх замочують. Однак професійні шефи такий підхід вважають злочином. Ми розповідали, як очистити їх без миття, але з вологою. Тепер поділимось порадами шеф-кухарки щодо поводження з грибами.

Коли ви миєте гриби — вони вбирають в себе вологу і втрачають смак. Про це на своєму сайті розповіла британська шефиня Люсі Джонсон, яка спеціалізується на приготуванні рослинних страв.

Як очищати гриби перед приготуванням

Коли я працювала на професійних кухнях, миття грибів у воді вважалося злочином, — каже експертка.

Річ у тім, що це не тільки шкідливо для смаку, а й непотрібно. Більшість грибів, які ви купуєте в супермаркетах, навіть не такі брудні, тому що їх вирощують у контрольованих умовах на колодах або соломі.

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Єдиним винятком Люсі називає лісові гриби за умови, що ви справді бачите на них бруд. Вона також поділилась покроковою інструкцією поводження з грибами.

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Як очистити гриби: покрокова інструкція

Вам знадобиться гострий ніж, щіточка, паперові рушники або чиста лляна ганчірка. Перш за все, струсіть видимі залишки бруду. Відріжте самий низ гриба, якщо він у землі. Також це стосується "великих ніжок" — частини, де гриби скріплюються між собою, так, наприклад, як гриби еноки. Акуратно очистіть гриби від бруду. Найпростіше це зробити щіткою, але можна використовувати і сухий шматок кухонного рушника або лляної тканини. Пройдіть по складках на грибі, які можуть приховувати бруд. Візьміть шматок кухонного або чистого льняного рушника і змочіть його водою. Викрутіть від води та обережно протріть гриби.

От і все — ваші гриби готові до використання. Також ми розповідали, якою є ідеальна пропорція солі для квашеної капусти.