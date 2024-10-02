Лучший способ хранения грибов: как правильно высушить их в домашних условиях

Так грибы сохраняют больше вкуса

Продолжается грибной сезон, а значит, можно наслаждаться вкусом ароматных даров леса. Мы рассказывали, нужно ли мыть грибы перед приготовлением. Теперь разберем самый популярный способ хранения их на зиму – сушка.

Это простой процесс, позволяющий хранить грибы месяцами без потери вкуса. Телеграф расскажет об этом подробно.

Подготовка грибов к сушке

Аккуратно зачистите грибы от грязи или мусора. Не мойте их – избыток влаги может продлить время высыхания и потенциально привести к появлению плесени. Если грибы большие, нарежьте их ровными ломтиками. Меньшие можно сушить целиком.

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Как сушить на солнце

Нанесите грибы на чистую нить (лучше кулинарную) и повесьте в теплом, сухом и хорошо проветриваемом месте. К примеру, на солнечном чердаке. Накройте сеткой от насекомых. Этот метод идеально подходит для небольших количеств, когда погода стабильно солнечная и сухая.

Как сушить в духовке

Разогрейте духовку до самого низкого уровня, обычно это 60-65°C. Выложите грибы на решетку для запекания и поставьте в духовку. Оставьте дверцу духовки немного приоткрытой, чтобы влага выходила. Периодически проверяйте грибы и переворачивайте их для обеспечения равномерной сушки.

Специальная сушилка-дегидратор

Это самый эффективный способ. Дегидраторы специально разработаны для сушки продуктов, поэтому их функционал подходит для этого лучше.

Сколько сушить грибы?

Нет универсальных сроков сушки, ведь все зависит от того, какого размера у вас кусочки и сколько грибов влаги. Поэтому всегда нужно смотреть на грибы — высушенные, они должны быть кожистыми и хрупкими. При сгибании кусочки должны ломаться. Храните их в сухом, проветриваемом месте, подальше от солнечных лучей.

Итак, высушить грибы и наслаждаться их превосходным вкусом круглый год – это просто. Также мы рассказывали, какой должна быть идеальная пропорция соли для квашения капусты.