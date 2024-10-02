Найкращий спосіб зберігання грибів: як правильно висушити їх в домашніх умовах

Так гриби зберігають найбільше смаку

Триває грибний сезон, а це означає, що можна насолоджуватися смаком ароматних дарів лісу. Ми розповідали, чи потрібно мити гриби перед приготуванням. Тепер розберемо найпопулярніший спосіб зберігання їх на зиму — сушіння.

Це простий процес, який дозволяє зберігати гриби місяцями без втрати смаку. "Телеграф" розповість про це детально.

Підготовка грибів до сушіння

Обережно зачистіть гриби від бруду чи сміття. Не мийте їх — надлишок вологи може подовжити час висихання та потенційно призвести до появи цвілі. Якщо гриби великі, наріжте їх рівними скибочками. Менші можна сушити цілком.

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Як сушити на сонці

Нанижіть гриби на чисту нитку (краще кулінарну) і повісьте їх у теплому, сухому та добре провітрюваному місці. Наприклад, на сонячному горищі. Накрийте сіткою від комах. Цей метод ідеально підходить для невеликих кількостей, в період, коли погода стабільно сонячна та суха.

Як сушити в духовці

Розігрійте духовку до найнижчого рівня, зазвичай це 60-65°C. Викладіть гриби на решітку для запікання і поставте в духовку. Залиште дверцята духовки трохи прочиненими, щоб волога виходила. Періодично перевіряйте гриби та перевертайте їх, щоб забезпечити рівномірне сушіння.

Спеціальна сушарка-дегідратор

Це найефективніший спосіб. Дегідратори спеціально розроблені для сушіння продуктів, тож їхній функціонал підходить для цього найкраще.

Скільки сушити гриби?

Немає універсальних термінів сушіння, адже все залежить від того, якого розміру у вас шматочки та скільки в грибах вологи. Тож завжди потрібно дивитись на самі гриби — висушені, вони повинні бути шкірястими і крихкими. При згинанні шматочки повинні ламатись. Зберігайте їх у сухому, провітрюваному місці, подалі від сонячного проміння.

Отже, висушити гриби й насолоджуватися їх чудовим смаком цілий рік — це просто. Також ми розповідали, якою повинна бути ідеальна пропорція солі для квашення капусти.