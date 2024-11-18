Секрет идеально освещенной кухни: дизайнеры указали на распространенные ошибки

Какие светильники не стоит вешать в кухне

Освещение — ключевой элемент дизайна, который играет особенно важную роль на кухне. Ведь кухня — это не только место для готовки, но и центр семейной жизни, где все собираются за завтраком или ужином. Неправильное освещение может испортить весь облик кухни, создать неудобства и даже сделать ее небезопасной.

Специалисты указали на частые ошибки, которые совершаются при проектировании освещения на кухне, и способы их избежать, отмечает bhg.com.

Основные ошибки в освещении кухни

Отсутствие подсветки под шкафами

Одной из самых распространенных ошибок, по словам дизайнера Кокран, является пренебрежение освещением под шкафами. Это освещение играет решающую роль в обеспечении равномерного света на рабочих поверхностях. Когда навесные шкафы закрывают верхний свет, они создают тени, затрудняя работу на столешницах. Подсветка под шкафами помогает устранить эти тени и делает рабочие зоны более удобными и функциональными.

Слишком много встроенных светильников

Избыток встроенных светильников — еще одна типичная ошибка. Это делает пространство слишком ярким и стерильным. Встроенные светильники обеспечивают основное освещение, но они не освещают стены и не создают нужного уюта. Рекомендуется следовать правилу одного встроенного светильника на каждые 122-182 сантиметра потолочного пространства.

Непропорциональные светильники

Они нарушают визуальный баланс и могут выглядеть нелепо. Например, маленький подвесной светильник над большим кухонным островом или, наоборот, огромная люстра над небольшим столом создают визуальный дисбаланс. Подбирая светильники, учитывайте размеры мебели и кухонных зон.

Чрезмерное количество акцентного освещения

Многие предпочитают выделять отдельные зоны акцентными светильниками, однако их чрезмерное количество создает визуальный хаос. Чтобы избежать ошибки, выберите несколько зон для акцентного освещения и используйте минимальное количество светильников, создавая гармоничный и продуманный образ кухни.

Непродуманное управление освещением

Многие люди, сосредотачиваясь на выборе светильников, часто упускают из виду удобство управления ими. Это приводит к проблемам с использованием освещения в будущем. Например, светильники, которые невозможно регулировать, могут быть слишком яркими в одних ситуациях и слишком тусклыми в других. Важно обеспечить удобный доступ к элементам управления светом в разных частях кухни, чтобы можно было включить или выключить свет из любой точки входа.

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