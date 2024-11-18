Секрет ідеально освітленої кухні: дизайнери вказали на поширені помилки

Які світильники не варто вішати на кухні

Освітлення є ключовим елементом дизайну, який відіграє особливо важливу роль на кухні. Адже кухня — це не тільки місце для приготування їжі, а й центр сімейного життя, де всі збираються за сніданком чи вечерею. Неправильне освітлення може зіпсувати весь вигляд кухні, створити незручності та навіть зробити її небезпечною.

Фахівці вказали на часті помилки, які відбуваються при проєктуванні освітлення на кухні, та способи їх уникнути, зазначає bhg.com.

Основні помилки в освітленні кухні

Відсутність підсвічування під шафами

Однією з найпоширеніших помилок, за словами дизайнера Кокран, є нехтування освітленням під шафами. Це освітлення грає вирішальну роль у забезпеченні рівномірного світла робочих поверхонь. Коли начіпні шафи закривають верхнє світло, вони створюють тіні, ускладнюючи роботу на стільницях. Підсвічування під шафами допомагає усунути ці тіні та робить робочі зони зручнішими та функціональнішими.

Занадто багато вбудованих світильників

Надлишок вбудованих світильників – ще одна типова помилка. Це робить простір надто яскравим та стерильним. Вбудовані світильники забезпечують основне освітлення, але вони не освітлюють стін і не створюють потрібного затишку. Рекомендується дотримуватися правила одного вбудованого світильника на кожні 122-182 сантиметри стельового простору.

Непропорційні світильники

Вони порушують візуальний баланс і можуть мати безглуздий вигляд. Наприклад, маленький підвісний світильник над великим кухонним островом або навпаки величезна люстра над невеликим столом створюють візуальний дисбаланс. Підбираючи світильники, враховуйте розміри меблів та кухонних зон.

Надмірна кількість акцентного освітлення

Багато хто воліє виділяти окремі зони акцентними світильниками, однак їх надмірна кількість створює візуальний хаос.

Непродумане керування освітленням

Багато людей, зосереджуючись на виборі світильників, часто не беруть до уваги зручність управління ними. Це призводить до проблем з використанням освітлення у майбутньому. Наприклад, світильники, які неможливо регулювати, можуть бути занадто яскравими в одних ситуаціях і занадто тьмяними в інших. Важливо забезпечити зручний доступ до елементів керування світлом у різних частинах кухні, щоб можна було увімкнути або вимкнути світло з будь-якої точки входу.

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