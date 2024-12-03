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Важен цвет, аромат и не только: на что обратить внимание при выборе натуральной елки

Автор
Наталья Граковская
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Живая елка наполнит комнату приятным ароматом
Живая елка наполнит комнату приятным ароматом. Фото Pexels

Какую елку лучше выбрать

Живая елка — это не только главный символ Нового года, но и источник особого аромата, который наполняет дом уютом и праздничным настроением. Выбор правильного новогоднего дерева — задача ответственная, ведь хочется, чтобы оно радовало глаз и не теряло свою красоту на протяжении всех праздников. Следуя нескольким простым рекомендациям, вы сможете выбрать идеальное дерево и наслаждаться его свежестью дольше.

Как выбрать елку

У свежей елки или сосны хвоя ярко-зеленая, блестящая, не имеет желтизны на концах. Проверьте иголки: слегка проведите рукой по веточке — хвоя не должна легко осыпаться. Если же дерево теряет хвою при малейшем прикосновении, оно уже давно срублено и быстро начнет сохнуть.

Кроме того, веточки качественной елки или сосны упругие и не ломаются при легком сгибании. Попробуйте слегка наклонить одну из ветвей — свежая сохранит свою форму и не треснет.

Осмотрите нижний срез дерева. У свежесрубленного он будет светлым и слегка влажным. Если срез сухой и темный, дерево, скорее всего, давно срублено и не простоит долго.

Выбирайте дерево в соответствии с размерами комнаты. Учитывайте высоту потолков, чтобы макушка не упиралась в потолок, а также оставляйте место для звезды или другого украшения.

На рынках часто продаются елки из местных лесных хозяйств. Приобретая дерево, проверьте, есть ли у продавца документы и бирка, подтверждающая легальность вырубки.

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#Новогодняя елка #Елка