Важливим є колір, аромат й не тільки: на що звернути увагу при виборі натуральної ялинки

Яку ялинку краще вибрати

Жива ялинка — це не лише головний символ Нового року, а й джерело особливого аромату, що наповнює будинок затишком та святковим настроєм. Вибір правильного новорічного дерева — завдання відповідальне, адже хочеться, щоб воно тішило око і не втрачало своєї краси протягом усіх свят. Наслідуючи кілька простих рекомендацій, ви зможете вибрати ідеальне дерево і насолоджуватися його свіжістю довше.

Як вибрати ялинку

У свіжої ялинки або сосни хвоя яскраво-зелена, блискуча, не має жовтизни на кінцях. Перевірте голки: злегка проведіть рукою гілочкою — хвоя не повинна легко обсипатися. Якщо дерево втрачає хвою при найменшому дотику, воно вже давно зрубане і швидко почне сохнути.

Крім того, гілочки якісної ялинки або сосни пружні і не ламаються при легкому згинанні. Спробуйте трохи нахилити одну з гілок — свіжа збереже свою форму і не трісне.

Огляньте нижній зріз дерева. У свіжозрубаного він буде світлим і злегка вологим. Якщо зріз сухий і темний, дерево, швидше за все, зрубане давно і не простоїть довго.

Вибирайте дерево відповідно до розмірів кімнати. Враховуйте висоту стель, щоб верхівка не впиралася в стелю, а також залишайте місце для зірки або іншої прикраси.

На ринках часто продаються ялинки із місцевих лісових господарств. Купуючи дерево, перевірте, чи є у продавця документи та бирка, що підтверджує легальність вирубки.

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