Ваш интернет может работать медленнее из-за этого популярного новогоднего украшения

Украшение может препятствовать работе Wi-Fi

Проблемы со скоростью интернета могут возникать не только из-за проблем с гаджетом или у провайдера. Во время зимних праздников проблема может усугубляться, и это не только потому, что пользователей сети вокруг становится больше.

Об этом пишет The Sun. Издание утверждает, что мерцающие огни гирлянды создают электромагнитное поле, которое может блокировать сигналы Wi-Fi маршрутизатора. Размещение их рядом может приводить к "конфликту". Чем больше лампочек и гирлянд, тем больше они влияют на работу техники.

Среди предметов, также влияющих на качество работы Wi-Fi — микроволновая печь, беспроводные динамики или даже радионяня. Однако, если предметы находятся на расстоянии это снижает возможное воздействие. Рекомендуют подключать маршрутизатор и лампочки к разным розеткам.

Расположение маршрутизатора влияет на скорость Wi-Fi. Его советуют размещать в центре дома, чтобы Wi-Fi охватывал как можно больше гаджетов. Также нужно держать его на открытом месте, а не прятать в шкаф. Одна из причин – перегрев. Перегреваемый маршрутизатор также будет иметь низкую скорость, поэтому следует держать его подальше от камина или обогревателя.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что делать, если во время отключений света нет интернета. Это сработает, если у вас оптоволоконный интернет.