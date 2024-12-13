Многие годами наряжают елку неправильно: один лайфхак поможет облегчить и ускорить процесс

Как лучше развешивать светящиеся огоньки

Украшение новогодней елки — это не только традиция, но и увлекательный процесс, который помогает семье собраться вместе. Но иногда во время этой процедуры возникают проблемы с гирляндой. Сначала приходится часами распутывать узлы на ней, а потом без происшествий пытаться нарядить нею елку.

К счастью, есть способы избежать запутывания гирлянды и тем самым сэкономить свое время и нервы.

Как правильно наряжать елку

Кто бы мог подумать: большинство годами прикрепляет гирлянды к елке неправильно, а именно горизонтально. Таким образом половина огоньков теряется за хвоей или светят там, где не нужно.

Как утверждает Merkur, разумнее повесить гирлянды на елку вертикально. Такой метод распределяет свет равномерно и позволяет экономить длину кабеля. Еще одно преимущество: гирлянды можно повесить на елку гораздо проще и быстрее, не запутываясь в кабелях.

Сначала всегда следует вешать на елку гирлянду, а только потом — елочные шары. Начните сверху и двигайтесь вниз. Укладывайте гирлянды зигзагообрано до нижней части, а затем поднимайтесь обратно наверх. Затем подключите гирлянду к розетке или спрячьте батарейный отсек между ветвями.

Чтобы избежать долгого распутывания узлов, заранее аккуратно сложите гирлянду после праздников. Если же она уже запуталась, закрепите один конец гирлянды неподвижно (например, прижмите чем-то тяжелым), а затем постепенно распутывайте узлы, аккуратно раскладывая ее.

После гирлянд переходите к елочным игрушкам. Начинайте с крупных шаров, размещая их равномерно по всей елке. Затем добавьте более мелкие украшения. Завершите декор елки мишурой или ленточками, если они подходят к стилю вашего украшения. Важно, чтобы гирлянда уже была подключена: так вы сможете увидеть, где добавить или убрать элементы для создания гармоничного вида.

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