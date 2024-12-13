Багато хто роками наряджають ялинку неправильно: один лайфхак допоможе полегшити та прискорити процес

Як краще розвішувати вогники, що світяться

Прикрашання новорічної ялинки – це не лише традиція, а й захопливий процес, який допомагає сім’ї зібратися разом. Але іноді під час цієї процедури виникають проблеми із гірляндою. Спочатку доводиться годинами розплутувати вузли на ній, а потім без пригод намагатися нарядити нею ялинку.

На щастя, є способи уникнути заплутування гірлянди та тим самим заощадити свій час та нерви.

Як правильно вбирати ялинку

Хто б міг подумати: більшість роками прикріплює гірлянди до ялинки неправильно, а саме горизонтально. Таким чином, половина вогників губиться за хвоєю або світять там, де не потрібно.

Як стверджує Merkur, розумніше повісити гірлянди на ялинку вертикально. Такий метод розподіляє світло рівномірно і дозволяє заощаджувати довжину кабелю. Ще одна перевага: гірлянди можна повісити на ялинку набагато простіше та швидше, не заплутуючись у кабелях.

Спочатку завжди слід вішати на ялинку гірлянду, а потім — ялинкові прикраси. Почніть зверху та рухайтеся вниз. Укладайте гірлянди зигзагоподібно до нижньої частини, а потім підіймайтесь нагору. Потім підключіть гірлянду до розетки або сховайте відсік батареї між гілками.

Щоб уникнути довгого розплутування вузлів, заздалегідь обережно складіть гірлянду після свят. Якщо вона вже заплуталася, закріпіть один кінець гірлянди нерухомо (наприклад, притисніть чимось важким), а потім поступово розплутуйте вузли, акуратно розкладаючи її.

Після гірлянд переходьте до ялинкових іграшок. Починайте з великих куль, розміщуючи їх рівномірно по всій ялинці. Потім додайте дрібніші прикраси. Завершіть декор ялинки мішурою або стрічками, якщо вони підходять до стилю прикраси. Важливо, щоб гірлянда вже була підключена: ви зможете побачити, де додати або прибрати елементи для створення гармонійного вигляду.

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