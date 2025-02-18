Нет света, а ноутбук на нуле? Три действенных способа зарядить его

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С приходом сильных морозов и периодических обстрелов энергетики Украины, отключения света могут внезапно возобновить. Поэтому у многих возникнут проблемы не только с зарядкой телефона, но и ноутбука.

"Телеграф" расскажет, как зарядить ноутбук, если нет света. Заметим, что некоторые методы работают только на отдельных моделях.

Три способа зарядить ноутбук без света

Повербанк. Это один из самых простых и понятных способов заряда с использованием портативного аккумулятора. Но для большинства ноутбуков следует иметь необходимую емкость аккумулятор, чтобы во время его подключения он заряжал ноутбук, а не наоборот. Любым аккумулятором можно заряжать ноутбук с мобильными процессорами.

Для подзарядки ноутбука лучше всего подойдет павербанк с емкостью 20 или 30 тысяч миллиампер-часов, поскольку от батареи с более низким объемом не получится полностью зарядить ноутбук.

Зарядка от другого ноутбука. Наличие двух ноутбуков может облегчить зарядку при отключении света, ведь обычно у них есть функция "совместного использования питания". Для этого следует включить вышеуказанную функцию и использовать кабель USB Type-C, чтобы распределить питание между устройствами.

Телефон или планшет для зарядки. Некоторые из этих гаджетов имеют функцию обратной зарядки, она превращает их в портативные USB-банки питания. Чтобы использовать эту функцию, следует ее включить в настройках или подключить нужный ноутбук к USB-C порту телефона. На большинстве гаджетов сразу выскакивает сообщение что-то вроде "Использовать кабель для зарядки устройства или передачи данных".

Заметим, что зарядка ноутбука от телефона быстро перегревает его, поэтому это следует делать осторожно и в крайних нуждах, чтобы не "убить" телефон.

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