Немає світла, а ноутбук на нулі? Три дієві способи зарядити його

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З приходом сильних морозів та періодичних обстрілів енергетики України, відключення світла можуть раптово відновити. Тому у багатьох виникнуть проблеми не тільки з зарядкою телефону, а й ноутбука.

"Телеграф" розповість, як зарядити ноутбук, якщо немає світла. Зауважимо, що деякі методи працюють лише на окремих моделях

Три способи зарядити ноутбук без світла

Повербанк. Це один з найпростіших та найзрозуміліших способів заряду з використанням портативного акумулятора. Але для більшості ноутбуків слід мати потрібної ємності акумулятор, щоб під час його приєднання він заряджав ноутбук, а не навпаки. Будь-яким акумулятором можна заряджати ноутбуку з мобільними процесорами.

Для заряджання ноутбука найкраще підійде павербанк з ємністю 20 або 30 тисяч міліампер-годин, оскільки від батареї нижчим об'ємом не вийде повністю зарядити ноутбук.

Заряджання від іншого ноутбука. Наявність двох ноутбуків може полегшити зарядку під час відключень світла, адже зазвичай у них є функція "спільного використання живлення". Для цього слід ввімкнуту вищевказану функцію та використати кабель USB Type-C, щоб розподілити живлення між пристроями.

Телефон або планшет для зарядки. Деякі з цих гаджетів мають функцію зворотної зарядки, вона перетворює їх на портативні USB-банки живлення. Аби використати цю функцію слід її ввімкнути в налаштуваннях або є під'єднати потрібний ноутбук до USB-C порту телефона. На більшості гаджетів одразу вискакує сповіщення щось на кшталт "Використовувати кабель для зарядки пристрою чи передачі даних".

Зауважимо, що заряджання ноутбука телефоном швидко перегріває його, тому це слід робити обережно і в крайніх потребах, аби не "вбити" телефон.

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