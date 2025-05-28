Не дайте плесени "съесть" стены дома. Как быстро и дешево удалить вредителя

Плесень появляется в домах и квартирах, где повышенная влажность и плохая вентиляция

Плесень в доме может быть где-нибудь и на любом материале, будь то обои или краска. От нее можно легко избавиться, если знать эффективные народные методы.

Эти дешевые средства помогут убрать вредителя и сэкономить средства. О них рассказали на "Мoyo".

Эффективные народные методы по борьбе с плесенью на стене

Уксус. Налейте уксус в распылитель и нанесите на пораженные участки. Через час протрите губкой. Повторяйте обработку еженедельно в течение чуть более недели;

Налейте уксус в распылитель и нанесите на пораженные участки. Через час протрите губкой. Повторяйте обработку еженедельно в течение чуть более недели; Нашатырный или этиловый спирт. Смешайте 10% раствор аммиака с водой (1:1) и нанесите на плитку, стекло или пластик. Через несколько часов протрите мокрой салфеткой;

Смешайте 10% раствор аммиака с водой (1:1) и нанесите на плитку, стекло или пластик. Через несколько часов протрите мокрой салфеткой; Сода. Растворите 1 ст. ложку соды в 0,5 л воды и обработайте поверхность. Не смывайте. Можно сделать и альтернативное средство, добавив стиральный порошок в пропорции:

Растворите 1 ст. ложку соды в 0,5 л воды и обработайте поверхность. Не смывайте. Можно сделать и альтернативное средство, добавив стиральный порошок в пропорции: сода пищевая – 60 г (три ст. ложки);

стиральный порошок — 1,5 ст. ложки;

вода – 200 мл.

Перекись водорода. 3% раствор подойдет для деликатных поверхностей – обоев, мебели или кухни. Наносится без смывания. Однако он поможет в случае, когда плесень появилась недавно и она не успела проникнуть в толщу материала;

3% раствор подойдет для деликатных поверхностей – обоев, мебели или кухни. Наносится без смывания. Однако он поможет в случае, когда плесень появилась недавно и она не успела проникнуть в толщу материала; Бура. Стакан буры растворяют в 4 л воды. Поверхность очищают сначала щеткой, затем обрабатывают раствором, вытирают сухой тканью;

Стакан буры растворяют в 4 л воды. Поверхность очищают сначала щеткой, затем обрабатывают раствором, вытирают сухой тканью; Йод. Его лучше использовать в качестве профилактики: открытые флаконы расставляют в "сырых" помещениях;

Его лучше использовать в качестве профилактики: открытые флаконы расставляют в "сырых" помещениях; Хлорсодержащие средства ("Белизна"). Смешивайте 1 часть средства с 10 частями воды. Работайте в перчатках и респираторе. Подходит для прочных поверхностей, устойчивых к влаге и обесцвечиванию.

Как убрать плесень из стен из кирпича, бетона, гипсокартона и других материалов

Плесень поражает поверхности по-разному, поэтому методы очистки следует выбирать с учетом материала. Вот проверенные советы:

Краска. Если плесень поразила окрашенную стену, снимите поврежденную краску шпателем до слоя шпаклевки. Затем обработайте поверхность антисептической грунтовкой;

Если плесень поразила окрашенную стену, снимите поврежденную краску шпателем до слоя шпаклевки. Затем обработайте поверхность антисептической грунтовкой; Обои. При небольших пятнах помогут уксус, сода или перекись. Но это временное решение – пораженные обои лучше снять, стену обработать антисептиком и поклеить новые;

При небольших пятнах помогут уксус, сода или перекись. Но это временное решение – пораженные обои лучше снять, стену обработать антисептиком и поклеить новые; Гипсокартон. Окрашенные поверхности мойте универсальными средствами. Если гипсокартон некрашен и плесень проникла глубоко — участок лучше демонтировать и заменить;

Окрашенные поверхности мойте универсальными средствами. Если гипсокартон некрашен и плесень проникла глубоко — участок лучше демонтировать и заменить; Бетон. Очищайте увлажненную стену жесткой щеткой. После удаления грибка нанесите раствор буры или антисептика;

Очищайте увлажненную стену жесткой щеткой. После удаления грибка нанесите раствор буры или антисептика; Кирпич. Смешайте уксус и глицерин (1:1), нанесите на поверхность и чистите металлической щеткой (можно установить на дрель). Повторите процедуру, если это необходимо;

Смешайте уксус и глицерин (1:1), нанесите на поверхность и чистите металлической щеткой (можно установить на дрель). Повторите процедуру, если это необходимо; Кафель. Сама плитка очищается просто, но не швы. Используйте соду и уксус. В тяжелых случаях удалите старую затирку и нанесите новую после антисептической обработки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как обновить квартиру за два выходных с бюджетом в 5 тысяч.