Придержите свои денежки. Как можно сэкономить на мебели для сада

Есть семь крутых идей мебели для вашего сада

Из паллетов можно легко сделать практичную и стильную мебель для сада или двора своими руками. Они прекрасно подходят для создания диванов, столов, лежанок и других конструкций.

Есть семь крутых идей мебели из поддонов для сада, большинство из которых вам точно понравятся. Эти идеи собрали на "Еva.blog".

Диван из паллетов для сада

Самый простой способ — создать основу дивана из трех поддонов: два из них используются для сидения, а третий — как спинка. Для комфорта добавить матрас и уличные подушки.

Стол

Для изготовления такого стола понадобятся не только паллеты, но и деревянные рельсы и столешница. Его можно сделать очень быстро, ведь "ножки" из поддона уже формируют крепкий каркас, который нужно только доработать.

Место для медитации

Количество паллет для создания лежанки зависит от их размера и желаемых габаритов. Например, можно использовать 8 паллет: по два по бокам для трех сторон, и еще две — для "крыши" и основания лежанки.

Садовый бар с паллетами

Для барной стойки можно скрепить несколько паллет, образующих угловой каркас. Сверху прикрепить столешницу из досок или спила деревья. Внутри легко сделать полочки для хранения аксессуаров или даже минихолодильника.

Зеленая ширма

Соединив несколько паллет в единую "стенку" и обив ее искусственным газоном, можно получить стильную ширму, которая не только украсит двор, но и скроет, например, пластиковые бочки для воды.

Цветники из поддонов

Поддоны прекрасно подходят для подставок под цветочные горшки. Для этого достаточно покрасить каркас и закрепить держатели.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, из чего можно сделать лестницу в саду.