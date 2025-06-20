Если ветер снес москитную сетку. Как сделать ее на скорую руку

Найдите только скотч и тюль

Москитная сетка выполняет свою функцию, в основном, летом, когда защищает от комаров и мух. Однако она может порваться или ее снесет сильный ветер.

Если нет возможности купить готовую москитную сетку, всегда можно обойтись подручными материалами — обычной тюлью и скотчем. Как сделать из этих материалов москитную сетку на скорую руку, объяснили в "Хорошие новости".

Для начала следует подогнуть края тюли по всему периметру на 2-3 см — это сделает ее более прочной. По желанию можно прошить край ниткой. Далее на раму окна следует приклеить двусторонний скотч. Если такого нет, подойдет и обычный широкий скотч, сложенный липкой стороной наружу.

Тюль крепится к скотчу постепенно — от одного из углов по всему периметру. Важно плотно разглаживать ткань, чтобы избежать волн и сделать более плотное прилегание. При необходимости края можно дополнительно закрепить еще одним слоем скотча.

Преимуществ у такого способа много: это дешево, просто, быстро, подходит для окон любого размера и не требует специальных навыков.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что есть семь советов, чем закрыть окна во время жары.