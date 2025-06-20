Якщо вітер зніс москітну сітку. Як зробити її нашвидкуруч

Знайдіть тільки скотч та тюль

Москітна сітка виконує свою функцію, в основному, влітку, коли захищає від комарів і мух. Однак вона може порватись або її знесе сильний вітер.

Якщо немає можливості купити готову москітну сітку, завжди можна обійтися підручними матеріалами — звичайною тюллю та скотчем. Як зробити з цих матеріалів москітну сітку на швидку руку, пояснили у "Добрі новини".

Для початку слід підігнути краї тюлі по всьому периметру на 2–3 см — це зробить її міцнішою. За бажанням можна прошити край ниткою. Далі на раму вікна слід приклеїти двосторонній скотч. Якщо такого немає, підійде й звичайний широкий скотч, складений липкою стороною назовні.

Тюль кріпиться до скотчу поступово — від одного з кутів по всьому периметру. Важливо щільно розгладжувати тканину, аби уникнути хвиль і зробити щільніше прилягання. У разі потреби краї можна додатково закріпити ще одним шаром скотчу.

Переваг у такого способу багато: це дешево, просто, швидко, підходить для вікон будь-якого розміру та не вимагає спеціальних навичок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що є сім порад, чим закрити вікна під час спеки.