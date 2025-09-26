Избегайте этого, когда делаете закрутки на зиму: как правильно пользоваться крышками (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Этот способ сэкономит ваши нервы и деньги
Банки с консервацией могут отличаться крышками и условиями хранения. Не каждый знает, как пользоваться крышками twist-off.
Видео показала женщина в TikTok. Она рассказала, какая особенность в крышках.
Главные правила использования twist-off крышек
Автор видео объяснила несколько важных нюансов работы с такими крышками:
- Не переворачивайте банки после закручивания. Когда вы закручиваете банки с крышками twist-off, их не нужно переворачивать вниз крышкой, как это обычно делают с обычными металлическими крышками.
- Оставляйте пространство в банке. Не наливайте содержимое банки по самый верх – обязательно оставьте немного свободного пространства. Это нужно потому, что при охлаждении жидкость будет сжиматься и втягивать крышечку, благодаря чему она дополнительно "дозакрутится".
Почему нельзя переворачивать банки
Блогерша поделилась собственным опытом и объяснила, почему переворачивание может испортить консервацию:
- Утечка содержимого: под давлением крышка может не выдержать и содержимое банки начнет вытекать.
- Порча крышки: Если на внутреннюю сторону крышки попадет варенье, соус или другие продукты, это может привести к ее порче и сокращению срока хранения консервации.
Как работает механизм
В видео показано, как крышка постепенно втягивается внутрь банки в процессе охлаждения. Сначала она может казаться немного "надутой", но впоследствии начинает втягиваться, образуя характерный "клик" — это значит, что банка правильно закрылась.
Ранее "Телеграф" писал, что украинка показала, как через минуту сделать томатный сок.