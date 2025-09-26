Избегайте этого, когда делаете закрутки на зиму: как правильно пользоваться крышками (видео)

Этот способ сэкономит ваши нервы и деньги

Банки с консервацией могут отличаться крышками и условиями хранения. Не каждый знает, как пользоваться крышками twist-off.

Видео показала женщина в TikTok. Она рассказала, какая особенность в крышках.

Главные правила использования twist-off крышек

Автор видео объяснила несколько важных нюансов работы с такими крышками:

Не переворачивайте банки после закручивания. Когда вы закручиваете банки с крышками twist-off, их не нужно переворачивать вниз крышкой, как это обычно делают с обычными металлическими крышками.

Когда вы закручиваете банки с крышками twist-off, их не нужно переворачивать вниз крышкой, как это обычно делают с обычными металлическими крышками. Оставляйте пространство в банке. Не наливайте содержимое банки по самый верх – обязательно оставьте немного свободного пространства. Это нужно потому, что при охлаждении жидкость будет сжиматься и втягивать крышечку, благодаря чему она дополнительно "дозакрутится".

Почему нельзя переворачивать банки

Блогерша поделилась собственным опытом и объяснила, почему переворачивание может испортить консервацию:

Утечка содержимого : под давлением крышка может не выдержать и содержимое банки начнет вытекать.

: под давлением крышка может не выдержать и содержимое банки начнет вытекать. Порча крышки: Если на внутреннюю сторону крышки попадет варенье, соус или другие продукты, это может привести к ее порче и сокращению срока хранения консервации.

Как работает механизм

В видео показано, как крышка постепенно втягивается внутрь банки в процессе охлаждения. Сначала она может казаться немного "надутой", но впоследствии начинает втягиваться, образуя характерный "клик" — это значит, что банка правильно закрылась.

