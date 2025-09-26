Уникайте цього, коли робите закрутки на зиму: як правильно користуватися кришками (відео)

Цей спосіб заощадить ваші нерви та гроші

Банки з консервацією можуть відрізнятися кришками і умовами зберігання. Не кожен знає, як користуватися кришками twist-off.

Відповідне відео показала жінка у TikTok. Вона розповіла, яка особливість у кришках.

Головні правила використання twist-off кришок

Авторка відео пояснила кілька важливих нюансів роботи з такими кришками:

Не перевертайте банки після закручування. Коли ви закручуєте банки з кришками twist-off, їх не потрібно перевертати донизу кришкою, як це зазвичай роблять зі звичайними металевими кришками.

Коли ви закручуєте банки з кришками twist-off, їх не потрібно перевертати донизу кришкою, як це зазвичай роблять зі звичайними металевими кришками. Залишайте простір у банці. Не наливайте вміст банки по самий верх — обов'язково залишіть трохи вільного простору. Це потрібно тому, що при охолодженні рідина буде стискатися і втягувати кришечку, завдяки чому вона додатково "дозакрутиться".

Чому не можна перевертати банки

Блогерка поділилася власним досвідом і пояснила, чому перевертання може зіпсувати консервацію:

Витікання вмісту : під тиском кришка може не витримати і вміст банки почне витікати.

: під тиском кришка може не витримати і вміст банки почне витікати. Псування кришки: Якщо на внутрішню сторону кришки потрапить варення, соус чи інші продукти, це може призвести до її псування та скорочення терміну зберігання консервації.

Як працює механізм

У відео показано, як кришка поступово втягується всередину банки в процесі охолодження. Спочатку вона може здаватися трохи "надутою", але згодом починає втягуватися, утворюючи характерний "клік" — це означає, що банка правильно закрилася.

