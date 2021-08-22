Звезда "Викингов" Кэтрин Винник "засветилась" в Киеве (фото)

Канадская актриса украинского происхождения приехала в Украину с родителями.

Исполнительница роли Лагерты в популярном сериале "Викинги", 43-летняя актриса Кэтрин Винник посетила украинскую столицу со своими родителями, которые празднуют в этом году 50-летнюю годовщину свадьбы.

Фото с государственном флагом Украины, а также совместный снимок актрисы с отцом и матерью на фоне Софийского собора, а также Андреевской церкви, звезда опубликовала в сториз Инстаграма.

"Моя родина Украина. Украина ты прекрасна", — подписала фото Винник.

Поклонники канадской актрисы, телеведущие Сергей Притула и Леся Никитюк рассказали, что надеются встретиться со своей любимицей, ведь они ее большие фанаты.

Кэтрин Винник – одна из тех актрис, у которых есть украинское происхождение. Ее настоящее имя – Катерина Винницкая. Родители Кэтрин много лет назад эмигрировали в Канаду, а ее дедушка, Владимир Винницкий, был сечевым стрельцом. До 8 лет общалась только на украинском языке.