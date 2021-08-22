Канадська актриса українського походження приїхала в Україну з батьками.

Виконавиця ролі Лагерти в популярному серіалі "Вікінги", 43-річна актриса Кетрін Винник відвідала українську столицю зі своїми батьками, які святкують в цьому році 50-річну річницю весілля.

Фото з державному прапором України, а також спільний знімок актриси з батьком і матір’ю на тлі Софійського собору, а також Андріївської церкви, зірка опублікувала в сторіз Інстаграму.

"Моя батьківщина Україна. Україна ти прекрасна", — підписала фото Винник.

Шанувальники канадської актриси, телеведучі Сергій Притула та Леся Никитюк розповіли, що сподіваються зустрітися зі своєю улюбленицею, адже вони її великі фанати.

Кетрін Винник — одна з тих актрис, у яких є українське походження. Її справжнє ім’я — Катерина Вінницька. Батьки Кетрін багато років тому емігрували до Канади, а її дідусь, Володимир Винницький, був січовим стрільцем. До 8 років спілкувалася тільки українською мовою.