Зірка "Вікінгів" Кетрін Винник "засвітилася" в Києві (фото)
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Канадська актриса українського походження приїхала в Україну з батьками.
Виконавиця ролі Лагерти в популярному серіалі "Вікінги", 43-річна актриса Кетрін Винник відвідала українську столицю зі своїми батьками, які святкують в цьому році 50-річну річницю весілля.
Фото з державному прапором України, а також спільний знімок актриси з батьком і матір’ю на тлі Софійського собору, а також Андріївської церкви, зірка опублікувала в сторіз Інстаграму.
"Моя батьківщина Україна. Україна ти прекрасна", — підписала фото Винник.
Шанувальники канадської актриси, телеведучі Сергій Притула та Леся Никитюк розповіли, що сподіваються зустрітися зі своєю улюбленицею, адже вони її великі фанати.
Кетрін Винник — одна з тих актрис, у яких є українське походження. Її справжнє ім’я — Катерина Вінницька. Батьки Кетрін багато років тому емігрували до Канади, а її дідусь, Володимир Винницький, був січовим стрільцем. До 8 років спілкувалася тільки українською мовою.
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