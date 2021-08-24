Умерла дочь Царева: что о ней известно (фото)

Последние фото Царевой были сняты в Дубае.

У бывшего народного депутата Олега Царева, объявленного в Украине в розыск за пособничество боевикам ОРДЛО, умерла дочь Екатерина

"Телеграф" решил напомнить читателям, что о ней известно.

Екатерина Царева родилась 11 октября 2003 года, а умерла 15 июля 2021 года. После начала войны в Украине, она вместе с отцом сбежала в оккупированный Крым, где, предположительно, проживала Ялте.

Последние фото на ее странице в Instagram свидетельствуют о том, что она не испытывала проблем с деньгами. Согласно геометкам под фото, она много путешествовала и бывала в ОАЭ, Франции, России, Британии и других странах.

Также у нее есть фотография сделанная возле элитной британской школы Gordonstoun, где стоимость обучения составляет 25-37 тысяч фунтов (914 тысяч — 1,3 миллиона гривен) в год.

Последняя запись в ее аккаунте была обнародована 8 июня из Дубая.

Стоит отметить, что на момент смерти ей было 17 лет, но на своих фото она выглядит значительно старше.

О причинах смерти ее отец не сообщал. У Олега Царева осталась еще одна дочь и двое сыновей.