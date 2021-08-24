Померла дочка Царьова: що про неї відомо (фото)

Останні фото Царьової були зняті в Дубаї.

У колишнього народного депутата Олега Царьова, оголошеного в Україні в розшук за пособництво бойовикам ОРДЛО, померла дочка Катерина

"Телеграф" вирішив нагадати читачам, що про неї відомо.

Катерина Царьова народилася 11 жовтня 2003 року, а померла 15 липня 2021 року. Після початку війни в Україні, вона разом з батьком втекла в окупований Крим, де, імовірно, проживала Ялті.

Останні фото на її сторінці в Instagram свідчать про те, що вона не відчувала проблем з грошима. Згідно геометкамі під фото, вона багато подорожувала і бувала в ОАЕ, Франції, Росії, Британії та інших країнах.

Також у неї є фотографія зроблена біля елітної британської школи Gordonstoun, де вартість навчання складає 25-37 тисяч фунтів (914 тисяч — 1,3 мільйона гривень) на рік.

Останній запис в її акаунті був оприлюднений 8 червня з Дубая.

Варто зазначити, що на момент смерті їй було 17 років, але на своїх фото вона виглядає значно старше.

Про причини смерті її батько не повідомляв. У Олега Царьова залишилася ще одна дочка і двоє синів.