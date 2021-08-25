Иглы в руках: дочь Константина Меладзе экстренно положили в больницу

Константин Меладзе произошедшее со своей наследницей пока не комментировал.

Семнадцатилетнюю дочь композитора Константина Меладзе Лию экстренно госпитализировали.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Девушка опубликовала фото из своей палаты, где она лежит на кровати, а в ее руках множество игл от катетеров. Что с ней произошло, она не рассказала, но отметила, что "самое страшное в прошлом".

Девушка показала фото из больницы

Сам Константин Меладзе произошедшее со своей наследницей пока не комментировал.

Отметим, что Лия — дочь Меладзе от первого брака с бывшей женой Яной. Сейчас композитор женат на певице Вере Брежневой.

Ранее "Телеграф" писал, что у сбежавшего в Россию экс-нардепа Царева умерла 17-летняя дочь.