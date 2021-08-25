Иглы в руках: дочь Константина Меладзе экстренно положили в больницу
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читать на украинском
- Автор
- 103
Константин Меладзе произошедшее со своей наследницей пока не комментировал.
Семнадцатилетнюю дочь композитора Константина Меладзе Лию экстренно госпитализировали.
Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
Девушка опубликовала фото из своей палаты, где она лежит на кровати, а в ее руках множество игл от катетеров. Что с ней произошло, она не рассказала, но отметила, что "самое страшное в прошлом".
Сам Константин Меладзе произошедшее со своей наследницей пока не комментировал.
Отметим, что Лия — дочь Меладзе от первого брака с бывшей женой Яной. Сейчас композитор женат на певице Вере Брежневой.
Ранее "Телеграф" писал, что у сбежавшего в Россию экс-нардепа Царева умерла 17-летняя дочь.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-