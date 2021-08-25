Укр

Иглы в руках: дочь Константина Меладзе экстренно положили в больницу

Автор
О. Броскова
Дата публикации
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Автор
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Иглы в руках: дочь Константина Меладзе экстренно положили в больницу Новость обновлена 25 августа 2021, 17:54
Лия Меладзе. Фото: Инстаграм Леи Меладзе

Константин Меладзе произошедшее со своей наследницей пока не комментировал.

Семнадцатилетнюю дочь композитора Константина Меладзе Лию экстренно госпитализировали.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Девушка опубликовала фото из своей палаты, где она лежит на кровати, а в ее руках множество игл от катетеров. Что с ней произошло, она не рассказала, но отметила, что "самое страшное в прошлом".

Девушка показала фото из больницы
Девушка показала фото из больницы

Сам Константин Меладзе произошедшее со своей наследницей пока не комментировал.

Отметим, что Лия — дочь Меладзе от первого брака с бывшей женой Яной. Сейчас композитор женат на певице Вере Брежневой.

Ранее "Телеграф" писал, что у сбежавшего в Россию экс-нардепа Царева умерла 17-летняя дочь.

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