Голки в руках: дочку Костянтина Меладзе екстрено поклали в лікарню
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Костянтин Меладзе подію зі своєю спадкоємицею поки не коментував.
Сімнадцятилітню дочку композитора Костянтина Меладзе Лею екстрено госпіталізували.
Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.
Дівчина опублікувала фото зі своєї палати, де вона лежить на ліжку, а в її руках безліч голок від катетерів. Що з нею сталося, вона не розповіла, але зазначила, що "найстрашніше в минулому".
Сам Костянтин Меладзе те, що трапилося з його спадкоємицею поки не коментував.
Відзначимо, що Лея — дочка Меладзе від першого шлюбу з колишньою дружиною Іриною. Зараз композитор одружений на співачці Вірі Брежнєвій.
Раніше "Телеграф" писав, що у втікача до Росії екс-нардепа Царьова померла 17-річна дочка.
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