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Голки в руках: дочку Костянтина Меладзе екстрено поклали в лікарню

Автор
О. Броскова
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Автор
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Голки в руках: дочку Костянтина Меладзе екстрено поклали в лікарню Новина оновлена 25 серпня 2021, 17:54
Лея Меладзе. Фото: Інстаграм Леї Меладзе

Костянтин Меладзе подію зі своєю спадкоємицею поки не коментував.

Сімнадцятилітню дочку композитора Костянтина Меладзе Лею екстрено госпіталізували.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Дівчина опублікувала фото зі своєї палати, де вона лежить на ліжку, а в її руках безліч голок від катетерів. Що з нею сталося, вона не розповіла, але зазначила, що "найстрашніше в минулому".

Дівчина показала фото з лікарні
Дівчина показала фото з лікарні

Сам Костянтин Меладзе те, що трапилося з його спадкоємицею поки не коментував.

Відзначимо, що Лея — дочка Меладзе від першого шлюбу з колишньою дружиною Іриною. Зараз композитор одружений на співачці Вірі Брежнєвій.

Раніше "Телеграф" писав, що у втікача до Росії екс-нардепа Царьова померла 17-річна дочка.

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