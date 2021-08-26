Укр

Сыновья Кати Осадчей спели вместе с Каменских и Потапом на дне рождения Горбунова (фото, видео)

Автор
А. Барабан
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Автор
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Сыновья Кати Осадчей спели вместе с Каменских и Потапом на дне рождения Горбунова (фото, видео) Новость обновлена 26 августа 2021, 13:13
Катя Осадчая и Юрий Горбунов

Катя Осадчая показала редкие кадры со своим старшим сыном Ильей.

Вместе с Украиной 24 августа свой день рождения отмечал и известный украинский продюсер и телеведущий Юрий Горбунов, который ранее показал, как его старший сын знакомился с новорожденным младшим братом. В 2021 году ему исполнился 51 год.

Супруга артиста, телеведущая Катя Осадчая организовала мужу праздник в национальном стиле, на которое были приглашены близкие и друзья пары. На вечеринке Юрия ждали много сюрпризов и приятных подарков, одним из которых было выступление старшего сына Осадчей — Ильи.

Парень сыграл на гитаре и исполнил несколько песен из репертуара группы Валентин Стрыкало. А компанию ему составила известная украинская певица Настя Каменских.

Также, своим музыкальным талантом перед папой решил похвастаться и сын Горбунова и Осадчей Иван. Он спел вместе со своим крестным отцом Потапом.

Напомним, что 19 августа 2021 года несменная ведущая "Светской жизни" подарила Юрию Горбунову второго наследника.

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