"Будто реально ожил Андрюша": мама Кузьмы эмоционально отреагировала на "живое" выступление сына

Мать Кузьмы не смогла сдержать эмоций во время "выступления" сына.

Мама трагически погибшего Кузьмы Скрябина Ольга Кузьменко эмоционально отреагировала на "живое" выступление сына на "Олимпийском". Она отметила, что испытала фантастические чувства, когда стадион встретил голограмму Кузьмы громкими овациями.

Об этом женщина написала в Facebook.

"Когда на огромном экране появился мой сын, которого "вернули" благодаря новейшим технологиям и которого стадион встретил огромными овациями – это было фантастическое ощущение! Будто реально ожил Андрюша, улыбался и пел свои "Корабли", – отметила женщина.

Ольга рассказала, что даже понимая, что это всего лишь голограмма, она очень порадовалась "выступлению" сына.

"Мысль материальна, она превращается в действительность, а тем более, что такое огромное количество людей этого хотели", — порадовалась она.

Напомним, во время концерта ко Дню независимости на "Олимпийском" на сцене благодаря современным технологиям "появился" Кузьма Скрябин и исполнил свою знаменитую песню "Кораблі".

Кузьма Скрябин: как погиб певец

Шесть лет назад Кузьма Скрябин попал в ДТП. Его внедорожник столкнулся с грузовиком в Днепропетровской области. От полученных травм музыкант скончался на месте. Ему на тот момент было всего 46 лет.