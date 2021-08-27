Рус

"Ніби реально ожив Андійко": мама Кузьми емоційно відреагувала на "живий" виступ сина

Автор
О. Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
12
"Ніби реально ожив Андійко": мама Кузьми емоційно відреагувала на "живий" виступ сина Новина оновлена 27 серпня 2021, 10:57
Голограма Кузьми. Фото: 24 канал

Мати Кузьми не змогла стримати емоцій під час "виступу" сина.

Мама трагічно загиблого Кузьми Скрябіна Ольга Кузьменко емоційно відреагувала на "живий" виступ сина на "Олімпійському". Вона зазначила, що пережила фантастичні почуття, коли стадіон зустрів голограму Кузьми гучними оваціями.

Про це жінка написала в Facebook.

"Коли на величезному екрані з’явився мій син, якого "повернули" завдяки новітнім технологіям і якого стадіон зустрів величезними оваціями — це було фантастичне відчуття! Ніби реально ожив Андрюша, посміхався і співав свої "Кораблі", — зазначила жінка.

Ольга розповіла, що навіть розуміючи, що це всього лише голограма, вона дуже зраділа "виступу" сина.

"Думка матеріальна, вона перетворюється в дійсність, а тим більше, що така величезна кількість людей цього хотіли", — пораділа вона.

Нагадаємо, під час концерту до Дня незалежності на "Олімпійському" на сцені завдяки сучасним технологіям "з’явився" Кузьма Скрябін і виконав свою знамениту пісню "Кораблі".

Кузьма Скрябін: як загинув співак

Шість років тому Кузьма Скрябін потрапив в ДТП. Його позашляховик зіткнувся з вантажівкою в Дніпропетровській області. Від отриманих травм музикант помер на місці. Йому на той момент було всього 46 років.

Боржників по комуналці знову можуть відключати від послуг ЖКГ: як це працює
Економіка та Фінанси
Боржників по комуналці знову можуть відключати від послуг ЖКГ: як це працює
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Боржників по комуналці знову можуть відключати від послуг ЖКГ: як це працює
Боржників по комуналці знову можуть відключати від послуг ЖКГ: як це працює
Дата публікації
Категорія
Зеленський озвучив три своїх головних досягнення на посаді президента України
Зеленський озвучив три своїх головних досягнення на посаді президента України
Дата публікації
Категорія
Дії влади цієї осені будуть ще жорсткішими й сильнішими: чого українцям чекати від нового політичного сезону
Дії влади цієї осені будуть ще жорсткішими й сильнішими: чого українцям чекати від нового політичного сезону
Дата публікації
Категорія
У Кабулі прогримів третій вибух: спрацювала міна у припаркованому автомобілі (фото)
У Кабулі прогримів третій вибух: спрацювала міна у припаркованому автомобілі (фото)
Дата публікації
Категорія
Квитки на потяги в Україні знову подорожчають? Чого чекати від менеджменту Deutsche Bahn в "Укрзалізниці"
Квитки на потяги в Україні знову подорожчають? Чого чекати від менеджменту Deutsche Bahn в "Укрзалізниці"