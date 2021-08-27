"Ніби реально ожив Андійко": мама Кузьми емоційно відреагувала на "живий" виступ сина

Мати Кузьми не змогла стримати емоцій під час "виступу" сина.

Мама трагічно загиблого Кузьми Скрябіна Ольга Кузьменко емоційно відреагувала на "живий" виступ сина на "Олімпійському". Вона зазначила, що пережила фантастичні почуття, коли стадіон зустрів голограму Кузьми гучними оваціями.

Про це жінка написала в Facebook.

"Коли на величезному екрані з’явився мій син, якого "повернули" завдяки новітнім технологіям і якого стадіон зустрів величезними оваціями — це було фантастичне відчуття! Ніби реально ожив Андрюша, посміхався і співав свої "Кораблі", — зазначила жінка.

Ольга розповіла, що навіть розуміючи, що це всього лише голограма, вона дуже зраділа "виступу" сина.

"Думка матеріальна, вона перетворюється в дійсність, а тим більше, що така величезна кількість людей цього хотіли", — пораділа вона.

Нагадаємо, під час концерту до Дня незалежності на "Олімпійському" на сцені завдяки сучасним технологіям "з’явився" Кузьма Скрябін і виконав свою знамениту пісню "Кораблі".

Кузьма Скрябін: як загинув співак

Шість років тому Кузьма Скрябін потрапив в ДТП. Його позашляховик зіткнувся з вантажівкою в Дніпропетровській області. Від отриманих травм музикант помер на місці. Йому на той момент було всього 46 років.