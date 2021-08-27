Бывшая возлюбленная "Холостяка-3" вышла замуж: первое фото
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 108
Экс-возлюбленная главного героя шоу "Холостяк-3" Ирина Скорикова показала первое фото со своей свадьбы.
"Бронзовая" призерка романтического реалити-шоу "Холостяк-3", главным героем которого был пластический хирург Андрей Искорнев, Ирина Скорикова обрела свое счастье в объятиях другого мужчины.
На своей странице в Инстаграм Ирина сообщила, что вышла замуж. Лица супруга девушка не показала, однако если судить по подписи к фото, он может быть иностранцем.
"Mr.&Mrs Hancock" — прокомментировала свадебный снимок Скорикова.
Хоть Ирина и не победила в "Холостяке", ей все же удалось завоевать сердце Искорнева. На пост-шоу проекта пластический хирург предложил Ирине вместе жить. Однако спустя полтора года пара рассталась, ведь они поняли, что больше дружат, чем любят друг друга.
Напомним, что 17 сентября 2021 года стартует новый сезон реалити-шоу "Холостячка". Украинская певица Злата Огневич, которая и стала главной героиней шоу, попытается найти на проекте свою любовь.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-