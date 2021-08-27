Укр

Бывшая возлюбленная "Холостяка-3" вышла замуж: первое фото

Автор
А. Барабан
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Автор
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Бывшая возлюбленная "Холостяка-3" вышла замуж: первое фото Новость обновлена 27 августа 2021, 14:55
Ирина Скорикова

Экс-возлюбленная главного героя шоу "Холостяк-3" Ирина Скорикова показала первое фото со своей свадьбы.

"Бронзовая" призерка романтического реалити-шоу "Холостяк-3", главным героем которого был пластический хирург Андрей Искорнев, Ирина Скорикова обрела свое счастье в объятиях другого мужчины.

На своей странице в Инстаграм Ирина сообщила, что вышла замуж. Лица супруга девушка не показала, однако если судить по подписи к фото, он может быть иностранцем.

"Mr.&Mrs Hancock" — прокомментировала свадебный снимок Скорикова.

Хоть Ирина и не победила в "Холостяке", ей все же удалось завоевать сердце Искорнева. На пост-шоу проекта пластический хирург предложил Ирине вместе жить. Однако спустя полтора года пара рассталась, ведь они поняли, что больше дружат, чем любят друг друга.

Ирина Скорикова и Андрей Искорнев
Ирина Скорикова и Андрей Искорнев
Ирина Скорикова и Андрей Искорнев
Ирина Скорикова и Андрей Искорнев

Напомним, что 17 сентября 2021 года стартует новый сезон реалити-шоу "Холостячка". Украинская певица Злата Огневич, которая и стала главной героиней шоу, попытается найти на проекте свою любовь.

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