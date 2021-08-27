Колишня кохана "Холостяка-3" вийшла заміж: перше фото

Екс-кохана головного героя шоу "Холостяк-3" Ірина Скорикова показала перше фото зі свого весілля.

"Бронзова" призерка романтичного реаліті-шоу "Холостяк-3", головним героєм якого був пластичний хірург Андрій Іскорнев, Ірина Скорикова знайшла своє щастя в обіймах іншого чоловіка.

На своїй сторінці в Інстаграм Ірина повідомила, що вийшла заміж. Особи чоловіка дівчина не показала, однак якщо судити по підпису до фото, він може бути іноземцем.

"Mr. & Mrs Hancock" — прокоментувала весільний знімок Скорикова.

Хоч Ірина і не перемогла в "Холостяку", їй все ж вдалося завоювати серце Іскорнева. На пост-шоу проєкту пластичний хірург запропонував Ірині разом жити. Але через півтора року пара розлучилася, адже вони зрозуміли, що більше дружать, ніж люблять один одного.

Ірина Скорикова та Андрій Іскорнев

Ірина Скорикова та Андрій Іскорнев

Нагадаємо, що 17 вересня 2021 року стартує новий сезон реаліті-шоу "Холостячка". Українська співачка Злата Огневич, яка і стала головною героїнею шоу, спробує знайти на проєкті свою любов.